تعرف على مباريات اليوم في بطولة أفريقيا لسيدات السلة

‎ تستمر منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» WBLA 2025‎، التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ‏ديسبمر الجاري، لليوم الرابع على التوالي، حيث تقام اليوم الإثنين مباراتان فقط في ختام الجولة الثانية لمرحلة المجموعات‎.‎



يلعب فريق‎ APR ‎الرواندي ضد بريف هارتس المالاوي، في الخامسة مساءً، ثم يواجه‎ C.N.S.S ‎الكونغولي الديمقراطي نظيره ‏فيل دو داكار السنغالي في السابعة والنصف مساءً، والمباراتان لحساب المجموعة الثالثة‎.‎



وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي: ‎ المجموعة الأولى: ‎ الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري‎.‎ المجموعة الثانية‎:‎ فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني - فيرست بانك النيجيري‎.‎ المجموعة الثالثة‎:‎ الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - ‏C.N.S.S‏ الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.‏