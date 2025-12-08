تعرف على مباريات اليوم في بطولة أفريقيا لسيدات السلة

تستمر منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» WBLA 2025، التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسبمر الجاري، لليوم الرابع على التوالي، حيث تقام اليوم الإثنين مباراتان فقط في ختام الجولة الثانية لمرحلة المجموعات.
يلعب فريق APR الرواندي ضد بريف هارتس المالاوي، في الخامسة مساءً، ثم يواجه C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي نظيره فيل دو داكار السنغالي في السابعة والنصف مساءً، والمباراتان لحساب المجموعة الثالثة.
وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري. المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني - فيرست بانك النيجيري. المجموعة الثالثة: الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.