تموين القليوبية: ضبط 2,5 طن أرز و700 لتر زيت مجهولة المصدر بشبين القناطر

تمكنت مديرية تموين القليوبية من ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، شملت المضبوطات 2,5 طن أرز أبيض، و700 لتر زيت صويا مخزن داخل تانك حديدي، إلى جانب 200 كجم طحينة دون مستندات تثبت مصدرها.

وقد تم تحرير المحاضر وإحالة المضبوطات للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتُهيب محافظة القليوبية بجميع التجار من التعامل في السلع مجهولة المصدر، مؤكدةً على إتخاذ أقصى العقوبات القانونية حيال أي مخالفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي تلك الحملات تأكيداً على حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على تعزيز الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان سلامة المنتجات وحماية المجتمع من ممارسات الغش التجاري، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين.