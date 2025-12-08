قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: بعض الدول العربية تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
محافظات

تموين القليوبية: ضبط 2,5 طن أرز و700 لتر زيت مجهولة المصدر بشبين القناطر

حملة تموينية
حملة تموينية
إبراهيم الهواري

تمكنت مديرية تموين القليوبية من ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، شملت المضبوطات 2,5 طن أرز أبيض، و700 لتر زيت صويا مخزن داخل تانك حديدي، إلى جانب 200 كجم طحينة دون مستندات تثبت مصدرها.
وقد تم تحرير المحاضر وإحالة المضبوطات للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتُهيب محافظة القليوبية بجميع التجار من التعامل في السلع مجهولة المصدر، مؤكدةً على إتخاذ أقصى العقوبات القانونية حيال أي مخالفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتأتي تلك الحملات تأكيداً على حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على تعزيز الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان سلامة المنتجات وحماية المجتمع من ممارسات الغش التجاري، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين.

