محافظ أسوان: تكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ بمشروع الصرف الصحي بـ غرب سهيل

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استكمال المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية ورصد وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة وبدء تشغيلها لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى بإجمالى 15 ألف نسمة بالقرية، وهو الأمر الذى شهد إشادة من أهالى القرية أثناء الزيارات الميدانية للمحافظ ، وعقد لقاءات جماهيرية معهم.

وفى هذا الإطار قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ برفقه مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمتابعة الميدانية لمشروع لمشروع الصرف الصحى بقرية غرب سهيل ، والذى شهد نهو أعمال توصيل المواسير والخطوط سواء للدخول أو الخروج ، وهو الذى سيتوازى معه نهو أعمدة سور الواجهة ، والمبانى خلال أيام ، ويتبقى فقط مسافة 150 متر بخط الإنحدار الرئيسى لمدخل القرية ، وجارى العمل فيه.

حياة كريمة

وأيضاً بالغرفة الأخيرة بالطريق الرئيسى لمدخل القرية ، ويضم هذا المشروع الحيوى إنشاء محطة الرفع بمساحة 900 م2 ، وبقدرة 75 لتر / ث ، وتم نهو الأعمال المدنية بها بنسبة 75 % ، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 40 % ، وأيضاً محطة المعالجة بطاقة 2000/3000 م3/يوم ، وهى مقامة على مساحة 3 ألاف فدان ، وتم نهو الأعمال بها بنسبة 60 % .