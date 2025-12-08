قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ بمشروع الصرف الصحي بـ غرب سهيل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استكمال المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية ورصد وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة وبدء تشغيلها لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى بإجمالى 15 ألف نسمة بالقرية، وهو الأمر الذى شهد إشادة من أهالى القرية أثناء الزيارات الميدانية للمحافظ ، وعقد لقاءات جماهيرية معهم. 

وفى هذا الإطار قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ برفقه مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمتابعة الميدانية لمشروع لمشروع الصرف الصحى بقرية غرب سهيل ، والذى شهد نهو أعمال توصيل المواسير والخطوط سواء للدخول أو الخروج ، وهو الذى سيتوازى معه نهو أعمدة سور الواجهة ، والمبانى خلال أيام ، ويتبقى فقط مسافة 150 متر بخط الإنحدار الرئيسى لمدخل القرية ، وجارى العمل فيه. 

حياة كريمة 

وأيضاً بالغرفة الأخيرة بالطريق الرئيسى لمدخل القرية ، ويضم هذا المشروع الحيوى إنشاء محطة الرفع بمساحة 900 م2 ، وبقدرة 75 لتر / ث ، وتم نهو الأعمال المدنية بها بنسبة 75 % ، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 40 % ، وأيضاً محطة المعالجة بطاقة 2000/3000 م3/يوم ، وهى مقامة على مساحة 3 ألاف فدان ، وتم نهو الأعمال بها بنسبة 60 % .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

سلوت - محمد صلاح

تقارير: سلوت يعاقب محمد صلاح ويستبعده من مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

الزمالك

الزمالك يناقش الميزانية والموازنة الجديدة في عموميته العادية غدًا

محمد صلاح

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام أنتر ميلان بقرار سلوت وإدارة ليفربول

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد