جامعة أسوان تعزز منظومة الجودة والتقويم الذاتي للارتقاء بالمؤسسة التعليمية

محمد عبد الفتاح

شهدت جامعة اسوان إطلاق برنامج تدريبي شامل حول "التقويم الذاتي للجهاز الإداري" لتقويم الذاتي للجهاز الإداري بكلية جامعية تحت إشراف وإعداد الدكتور نــادي كمال عزيز جرجس، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ،ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد السابق بالجامعة ، وذلك بحضور نخبة من القيادات الجامعية وفرق الجودة.

تناول البرنامج عرضا متكاملاً حول الهيكل الإداري للكلية ودور كل من عميد الكلية،والوكلاء، وأمين الكلية، رؤساء الأقسام، ومدير وحدة ضمان الجودة، إضافة إلى توضيح المهام التفصيلية للوحدات والإدارات المختلفة مثل شؤون الطلاب، الدراسات العليا، رعاية الشباب، المكتبة، ووحدة ضمان الجودة ولجانها الفرعية.

وأشاد المشاركون بالبرنامج الذي تميز بالوضوح والمنهجية والتطبيق العملي، ما يجعله مرجعاً مهنياً مهما للارتقاء بالأداء داخل الكليات التابعة للجامعة.

انشطة جامعية 

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة تضع تطوير الأداء الإداري والجودة المؤسسية في مقدمة أولوياتها، ويعد التقويم الذاتي حجر الزاوية في بناء مؤسسات جامعية قادرة على المنافسة والاعتماد.وما قدمه الدكتور نادي كمال عزيز في هذا البرنامج يمثل إضافة حقيقية تدعم خطط الجامعة نحو التميز والريادة.

وأضاف "نصرت " أن الجامعة تعمل على دمج ثقافة الجودة في كل مستويات العمل، مؤكدًا ثقته في قدرة فرق الكليات على تطبيق ما اكتسبوه خلال البرنامج في الواقع العملي.

واضاف الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد السابق بجامعة أسوان ،إن نجاح منظومة الجودة داخل الجامعة يبدأ من وعي الجهاز الإداري بأدواره ومسؤولياته، وإن التقويم الذاتي يمثل الأساس الذي يُبنى عليه التطوير الحقيقي. وقد حرصنا خلال البرنامج التدريبي على تقديم محتوى متكامل يتناول المهام والاختصاصات والإجراءات اللازمة لملائمة الأداء مع معايير الجودة والاعتماد..

وأوضح نادي عزيز ، أن البرنامج حقق أهدافه بفضل تفاعل الحضور، مشيرًا إلى أن الكلية تمتلك كوادر قادرة على المضي قدما في مسار الجودة بوعي وثقة واحترافية.

وقالت الدكتورة إيمان وجدى أنه جاء هذا البرنامج ليُحدث نقلة نوعية في فهم دور وحدات الجودة ولجانها داخل الكليات، فالتكامل بين الإدارات والأقسام أصبح ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسة الجامعية. وقد أظهر البرنامج قدرة كبيرة على ربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي، مما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري ودعم خطط التطوير داخل الجامعة، وأن العمل بروح الفريق، والالتزام بالمعايير، والقدرة على التخطيط، هي ركائز أساسية لتحقيق جودة حقيقية ومستدامة.

