إجراءات عاجلة لحماية طلاب المدارس من مخاطر سقوط الأمطار

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه مع تعرض البلاد لموجة من الأمطار والطقس السيئ كل شتاء ، تكون هناك عددا من التعليمات التي يتم تعميمها بجميع مدارس الجمهورية ، لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من مخاطر سقوط الأمطار .

وقال المصدر : إن هذه التعليمات الروتينية التي تصل للمدارس بالتزامن مع سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء ، تتمثل في :

التنبيه على مديري المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول و عدم إعادته الا بعد التأكد من جفاف الجدران و الأرضيات.

التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء و تغيير الفيش التالفة في جميع الفصول.

مراجعة جميع وصلات الكهرباء و تغطية الأسلاك و البواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

التأكد من نظافة أسطح المدراس و عدم و جود اى مخلفات او رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

عدم ترك الطلاب بالفناء او خارج الفصول أثناء سقوط امطار.

تقديم نصائح للطلاب من خلال فقرات البرنامج الاذاعي وصحف الحائط بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الامطار او بعد سقوط الامطار حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

التواصل مع غرفة العمليات بالإداره التعليمية في حالة الطوارئ.

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء ٩ ديسمبر بجميع مدارس مطروح التعليمية والمعاهد الازهرية ، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية مع سقوط أمطار رعدية

وكان قد أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لم يصدر أي قرارات تنص على تعليق الدراسة في المدارس في جميع المحافظات اليوم بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن القرارات الخاصة بـ تعليق الدراسة في المدارس لطلاب جميع المراحل الدراسية بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية من المعتاد أن تكون متروكة لكل محافظ في محافظته حسب ظروف كل محافظة ، وليس قرار معمم من وزير التربية والتعليم .