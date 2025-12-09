قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات
بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رئيس العربية للتصنيع يكشف عن أحدث المدرعات والطائرات المسيرة المصرية (حوار)
القوات التايلاندية تقصف مواقع كمبودية وسقوط قتلى وجرحى
وفاة السفير الروسي في كوريا الشمالية.. و زعيم كيم: خسارة كبيرة
المستشار القانوني للزمالك: لا مخالفات في ملف أرض النادي والتحقيقات ستكشف الحقيقة
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يعلن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية
الحقونا ورجعولنا الأرض.. محمد العدل يستغيث بالمسئولين لإنقاذ الزمالك
اليابان تحذر من احتمال وقوع تسونامي بعد زلزال ضخم بالقرب من سواحلها
خدمات ما بعد البيع.. القانون يتيح صيانة الأجهزة ونقلها مجانا في هذه الحالة
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جاد الله: حامد حمدان بديل مثالي لديانج والأهلي بحاجة لمهاجم “صندوق”

حامد حمدان
حامد حمدان
يارا أمين

أكد  خالد خلال نجم النادي الأهلي السابق، أن مستوى اللاعب حامد حمدان يؤهله ليكون بديلاً فنياً مناسباً لأليو ديانج داخل النادي الأهلي، مشيراً إلى أن اللاعب يمتلك قدرات قوية في التسديد وقراءة مواقف التصويب، وهو ما يجعله إضافة مهمة لأي فريق ينافس على ضمه.

وأوضح خالد جاد الله في تصريحات ل"نمبر وان" الذي قدمه محمد شبانة على قناة cbc، أن حمدان يتميز بـ التسديد القوي والدقة من خارج المنطقة، وهي مهارة افتقدها الأهلي مؤخراً، مضيفاً: "منذ صغره وهو يجيد الشوت، وواجه أكثر من مدرب دون أن يعلمه أحد هذه المهارة".

وتابع:" أن اللاعب المالي طلب مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يجعل الأهلي في حاجة لدراسة بدائل فنية واقتصادية في الوقت نفسه، مشدداً على أن حمدان قد يكون خياراً مثالياً في ظل هذه الظروف".

وأشار خالد إلى أن الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز، يمكن أن تستفيد فنياً من التعاقد مع اللاعب، مؤكداً أن مستواه الحالي يجعله مكسباً لأي فريق.

وفيما يتعلق بمهاجم الأهلي الجديد، أكد أن النادي يفكر في التعاقد مع رأس حربة “صندوق” قوي وسريع يمتلك قدرات بدنية عالية ولعب بالرأس، ليكمل طريقة لعب الفريق التي تعتمد على تحركات الأجنحة وصناع اللعب من الخلف، مشيداً بأداء اللاعب الأردني يزن النعيمات وقدرته على تقديم إضافة قوية.

كما لفت إلى أن بطولة كأس العرب كشفت عن عدد من المواهب القادرة على اللعب في الدوري المصري، محذراً من التركيز العشوائي على الأسماء دون متابعة حقيقية: "المتابعة الجيدة فقط هي ما تصنع صفقات قوية يستفيد منها النادي فنياً ومالياً".

وفي ختام حديثه، وجّه خالد نصيحة للأهلي بضرورة تكثيف المفاوضات مع اللاعبين المحتملين، خاصة حامد حمدان، مؤكداً أن الفريق بحاجة إلى تنويع الحلول الهجومية خلال الفترة المقبلة.

خالد خلال الأهلي حامد حمدان أليو ديانج الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يكرّم مشرف غرفة العمليات بالإسعاف.. ويبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد مستجدات المشروعات الجارية

شفط المياه

مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ترفع تراكمات مياه الأمطار من أماكن تجمعها

ارشيفية

صدمتهم نقل.. مصرع أم ونجلها وإصابة ابنتها في حادث بالدقهلية

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد