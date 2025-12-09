قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القرية

أعمال سحرية
أعمال سحرية
رنا أشرف

في واقعة أثارت حالة من الذعر والجدل داخل محافظة كفر الشيخ، وجد الأهالي أنفسهم أمام مشهد غير مألوف حين اكتشفوا حقيبة مدفونة بعناية داخل محيط المقابر، تحتوي على بيض دجاج مرسوم عليه طلاسم ورموز مرتبطة بأعمال السحر.

 هذا الاكتشاف فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول هوية الفاعل، ودوافعه، ومدى انتشار مثل هذه الممارسات في المجتمعات الريفية .

بدأت خيوط القصة تتكشف عندما تجمع عدد من الأهالي لتركيب كشافات إنارة جديدة بهدف تحسين الإضاءة حول المقابر لحمايتها من العبث والسرقات.

 وبينما كانت الأعمال تسير بشكل طبيعي، فوجئ العمال بوجود حقيبة مدفونة على نحو غير ظاهر، ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى فتحها. 

اللحظة الفاصلة كانت عندما ظهرت محتويات الحقيبة: بيض دجاج كتب عليه طلاسم وأرقام ورموز غير مفهومة، تشير وفق روايات مصادر محلية  إلى عمل سحري يستهدف شخصًا يدعى عبادة، الأمر الذي صدم الأهالي ودفعهم إلى تداول القصة على نطاق واسع داخل القرية.

ومع انتشار الخبر، تصاعدت المخاوف بين السكان، بين من يرى الأمر محاولة لإلحاق الأذى النفسي بشخص بعينه، ومن يعتبره مؤشرًا على وجود ممارسات سحرية تتكرر دون أن تكتشف . 

طلاسم سحرية داخل مقابر كفر الشيخ تهز المحافظة.. واكتشاف عمل يستهدف شابا بالمرض والعذاب

شهدت إحدى القرى الريفية بمحافظة كفرالشيخ حالة من الاستنفار بعد اكتشاف حقيبة تحتوي على بيض دجاج مرسوم عليه طلاسم سحرية داخل محيط المقابر، في واقعة أثارت القلق بين الأهالي.

جاء الاكتشاف أثناء قيام عدد من الأهالي بتركيب كشافات إنارة جديدة لتحسين الإضاءة حول المقابر، حيث فوجئوا بوجود حقيبة مدفونة بشكل غير ظاهر، وبفتحها، عثروا على بيض مكتوب عليه طلاسم تشير  وفق ما أكدته مصادر محلية  إلى استهداف شخص يدعى عبادة.

طلاسم تستهدف “المرض والعذاب”

أوضحت المصادر أن محتوى الطلاسم تضمن نصوصًا تطلب إلحاق المرض والألم والعذاب والفرقة بالشخص المستهدف، في محاولة لإلحاق الأذى به عبر ما يعرف بـ”السحر الأسود”. 

وأثار ذلك حالة من الاستياء والغضب وسط الأهالي، الذين اعتبروا أن هذه الأعمال تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع.


تحرك أهالي القرية

ردًا على الواقعة، قرر الأهالي تشكيل فرق تطوعية للبحث داخل المقابر ومحيطها، بهدف إزالة أي أعمال سحرية قد تكون مدفونة سابقًا، وضمان تنظيف المنطقة بالكامل. 

كما ناشدوا الجهات المسؤولة تكثيف الرقابة على المناطق المهجورة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

حالة من الخوف والاستنكار

وعبر عدد من أهالي القرية عن مخاوفهم من انتشار هذه الممارسات، مؤكدين أنها تهدد السلم الاجتماعي وتثير البلبلة بين السكان، مطالبين بملاحقة من يقف وراء هذه الأعمال التي تتكرر بين حين وآخر في المناطق الريفية. 

السحر الأسود أعمال السحر طلاسم محيط المقابر بيض دجاج

