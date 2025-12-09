السجن المشدد 15 عامًا للمتهم بقتل عامل في ورشة إصلاح أحذية بالغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار أحمد زكى المنوفى، بمعاقبة المتهم "ياسر. ع. ع. ع" بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً، مع مصادرة السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وجاء الحكم في القضية رقم 402 لسنة 2025 ج ثان الغردقة والمقيدة برقم 30 لسنة 2025 كلي البحر الأحمر، والمتهم فيها بقتل المجني عليه نبيل أحمد محمد إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام عصا خشبية "شومة".

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها وبعد الاطلاع والمداولة وسماع مرافعات النيابة والدفاع وأقوال المتهم، قد استقر في يقينها أن المتهم استقدم المجني عليه سابقًا للعمل في ورشة الأحذية الخاصة به، إلا أن الأخير ترك العمل وانتقل إلى ورشة منافسة يمتلكها أبناء خال المتهم، الأمر الذي أثار حفيظته ودفعه للتخطيط للانتقام.



وذكرت المحكمة أن المتهم، وفي يوم 7 يناير 2025، توجه إلى الورشة المنافسة بعد أن التقط عصا خشبية، وبمجرد رؤيته للمجني عليه لاحقه واعتدى عليه بضربات متتالية أصابت يده اليسرى ورأسه، ما تسبب في كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالفص الأيمن من المخ أدى إلى وفاته.

وأكدت تحريات مباحث قسم ثان الغردقة، أن المتهم نفّذ جريمته بدافع الانتقام بعد خلافات سابقة. كما شاهدت المحكمة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت لحظة الاعتداء.

وبيّن تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات ناتجة عن جسم صلب راضٍ، وأن الوفاة جاءت نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف دموي حاد بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية