محافظات

لقلوب أطفالنا | جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة الشهيد محمد السيد

جانب من القافلة
جانب من القافلة
إبراهيم الهواري

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمدرسة الشهيد محمد السيد الابتدائية بقرية برقطا  بكفر شكر ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.
جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وخالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية. 


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار اطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها العديد من المبادرات والقوافل الصحية للكشف على طلاب المدارس فى المراحل الدراسية المختلفة بقرى محافظة القليوبية ، تفعيلا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المحلي


من جانبها أضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي شمل 132حالة أطفال و82 حالة رمد بإجمالي 214 حالة ، بالإضافة إلي عمل 9 نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

القليوبية جامعة بنها قافلة طبية كفر شكر بنها

