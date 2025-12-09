محافظ الجيزة يتفقد محطتي مياه الفهميين والمشتل استعدادًا لدخولهما الخدمة | صور

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة موسعة بمركز ومدينة الصف لمتابعة نسب التنفيذ النهائية لعدد من مشروعات البنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية الأساسية بالقرى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحي بقرية الفهميين والتي تعمل بطاقة استيعابية تبلغ ١٥ ألف م³ يوميًا، حيث تابع التجهيزات النهائية بالمحطة استعدادًا لبدء تشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة.



وأكد المحافظ أن مشروعات حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية بقرى مركز الصف، خاصة في مجال الصرف الصحي، من خلال مد الشبكات للمناطق المحرومة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطنين.



ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من التجهيزات الأخيرة وتشغيل المحطة في أقرب وقت لتحقيق العائد الخدمي المستهدف لأهالي القرية.



كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بأرض المشتل بمدينة الصف، والتي تُعد من المشروعات الهامة الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، حيث تبلـغ طاقتها الإنتاجية ٣٤ ألف م³ يوميًا، ومقامة على مساحة ٤٩٠٠ م².



وحرص المحافظ على متابعة الأعمال الإنشائية والميكانيكية والكهربائية بالمحطة، موجّهًا مسؤولي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع ودخوله الخدمة في أسرع وقت.



وأكد المحافظ خلال جولته أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من جميع الأعمال طبقًا للمعايير الفنية.



رافق المحافظ خلال الجولة: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وفرج عبدالعاطي رئيس مركز الصف، والمهندس محمد عبدالعظيم الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى محمد المشرف العام علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.