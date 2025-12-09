موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها الجوية اعترضت ودمرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن الوزارة قولها - في بيان - "إن الدفاعات الروسية أسقطت المسيرات الأوكرانية فوق مناطق بيلغورود وريازان وفورونيج وروستوف وجهورية كالميكيا ونوفغورود وليبيتسك وكورسك وبريانسك وتولا، وفوق أراضي جمهورية القرم ومياه بحر قزوين وإقليم كراسنودار.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، لإرهاب المدنيين.

