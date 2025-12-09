باكستان وإندونيسيا تتعهدان بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

تعهدت باكستان وإندونيسيا بتعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والثقافة والصحة والتعليم والتدريب المهني، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في إسلام أباد.



ونقل راديو باكستان في نسخته اليوم الثلاثاء عن شهباز شريف تأكيده أهمية العمل المشترك مع الجانب الإندونيسي لتحقيق الأهداف المحددة للتعاون في مختلف المجالات، كما أعرب عن عزم الجانبين العمل سويا من أجل تعزيز التقدم والسلام ليس فقط لبلديهما بل للمنطقة بأسرها.



وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات بين باكستان وإندونيسيا التي تمتد لما يقرب من 75 عاما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإندونيسي الحالية تتزامن مع ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



بدوره، قال الرئيس الإندونيسي إنه تم الاتفاق مع الجانب الباكستاني على تسريع إعادة التوازن في العلاقات التجارية الثنائية.. معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والزراعة والصحة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



ودعا الرئيس الإندونيسي رئيس الوزراء الباكستاني إلى زيارة إندونيسيا في موعد يناسب الطرفين.



وكان الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو قد وصل إلى إسلام أباد أمس في زيارة رسمية إلى باكستان تستمر يومين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع قادة باكستان.



يشار إلى أن باكستان وإندونيسيا تتمتعان بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد ترتكز على القيم والمصالح المشتركة.. وتعد زيارة الرئيس الإندونيسي إلى إسلام أباد فرصة مهمة لتوطيد أواصر العلاقات وتعزيز التعاون.