الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
أخبار العالم

باكستان وإندونيسيا تتعهدان بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

باكستان وإندونيسيا
باكستان وإندونيسيا
أ ش أ

تعهدت باكستان وإندونيسيا بتعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والثقافة والصحة والتعليم والتدريب المهني، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في إسلام أباد.


ونقل راديو باكستان في نسخته اليوم الثلاثاء عن شهباز شريف تأكيده أهمية العمل المشترك مع الجانب الإندونيسي لتحقيق الأهداف المحددة للتعاون في مختلف المجالات، كما أعرب عن عزم الجانبين العمل سويا من أجل تعزيز التقدم والسلام ليس فقط لبلديهما بل للمنطقة بأسرها.


وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات بين باكستان وإندونيسيا التي تمتد لما يقرب من 75 عاما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإندونيسي الحالية تتزامن مع ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


بدوره، قال الرئيس الإندونيسي إنه تم الاتفاق مع الجانب الباكستاني على تسريع إعادة التوازن في العلاقات التجارية الثنائية.. معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والزراعة والصحة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.


ودعا الرئيس الإندونيسي رئيس الوزراء الباكستاني إلى زيارة إندونيسيا في موعد يناسب الطرفين.


وكان الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو قد وصل إلى إسلام أباد أمس في زيارة رسمية إلى باكستان تستمر يومين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع قادة باكستان.


يشار إلى أن باكستان وإندونيسيا تتمتعان بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد ترتكز على القيم والمصالح المشتركة.. وتعد زيارة الرئيس الإندونيسي إلى إسلام أباد فرصة مهمة لتوطيد أواصر العلاقات وتعزيز التعاون.

