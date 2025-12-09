قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
تحقيقات وملفات

طقس متقلب يضرب هذه المحافظات .. الإسكندرية ترفع درجات الاستعدادات لسقوط الأمطار .. انتشار فرق الطوارئ بمطروح

امطار
امطار
قسم المحافظات

شهدت عدد من المحافظات اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تساقطت أمطار متفاوتة الشدة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

محافظة الإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها ورفع درجة جاهزيتها على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع للتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة أنحاء الإسكندرية، ومتابعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات.

وأشار  المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة مستمر في الانعقاد بشكل دائم لاستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

محافظة القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة .

كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، لتسهيل إزالة أى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية ، مع  التواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة،  وغرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين خاصة بأماكن تجمع المياه لازالتها على الفور .


وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة وإخطار كافة الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث أزمات ، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار.


غلق الموانئ

قررت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس إغلاق الميناء لليوم الخامس على التوالي، نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح لسوء الأحوال الجوية.


وشدد مدير الميناء يسري الدسوقي على أصحاب المراكب بتأمينها جيدا داخل حوض الرسو حتى لا ترتطم ببعضعها نظرا للأمواج العالية.


وتتعرض المناطق الشمالية لمحافظة كفر الشيخ في البرلس وبلطيم والطريق الساحلي الدولي لسقوط أمطار متقطعة، فيما لم تتأثر حركة السير على الطريق الساحلي الدولي بين الإسكندرية وبورسعيد.

ًً

محافظة مطروح 


انتشرت فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح لسرعة رفع تراكمات وتجمعات مياة الأمطار بالمناطق المتضررة من الأمطار، والتعامل الفوري مع الطقس الغير مستقر منذ صباح اليوم  بسيارات ومعدات فرق الطوارئ وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

ووجه اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح بانتشار فرق الطوارئ بمجلس المدينة بازالة تراكمات تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة والاستجابة لشكاوي المواطنين بأحياء مدخل المدينة وشارع الريفية المطار ومن الكيلو 1 و 2 بمدخل المدينة، تحت إشراف نواب رئيس المدينة .

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح بان جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة متواصلة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز نظراً لحالة الطقس الغير مستقرة ، بالإضافة إلي الاستجابة لاستغاثات المواطنين بالمناطق السكنية المتضررة .

محافظة دمياط

وصلت إلى ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان، بينما غادرته 9 سفن، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.
 

وذكر بيان عن هيئة الميناء، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و287 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 93 ألفا و701 طن.. فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 309 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2853 حاوية مكافئة.
وأفاد البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 39 ألفا و813 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و656 طنًا، كما غادرت الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3798 طنا قمحا متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5801 حركة.

