الصف الثاني لمنتخبات شمال إفريقيا تُسقط أبطال آسيا والخليج في كأس العرب
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
أخبار العالم

مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق

حريق مأساوي بـ جاكرتا
حريق مأساوي بـ جاكرتا
القسم الخارجي

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا حادثاً مأساوياً اليوم، بعد اندلاع حريق ضخم في مبنى مكوّن من سبع طبقات، أسفر حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصرع 17 شخصًا على الأقل وإصابة عدد آخر. 

اندلع الحريق في الطابق الأول من المبنى حوالي الساعة 12:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي، ثم انتشر بسرعة نحو الطوابق العليا، وفقا لـ بيزنس توداي.

المبنى الواقع في وسط العاصمة كان يؤوي مكاتب شركة تيرا درونز اندونيسيا، المختصة بتقديم خدمات طائرات مسيرة للمسح الجوي في قطاعات الزراعة والتعدين، وفقا لـ رويترز.

وفي وقت اندلاع الحريق، كان بعض العاملين داخل المبنى يتناولون الغداء بينما غادر آخرون مكاتبهم — ما زاد من حجم المأساة وبّلغت أعداد القتلى من غيرهم قبل اكتشاف الحريق. 

وفور اندلاع الحريق، هرعت عشرات فرق الإطفاء إلى الموقع، وتم استخدام نحو 29 شاحنة إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران وإجلاء العاملين. 

وسُمع دوي أنين وهتافات من عالقين في الطوابق العليا، بعضهم اضطر إلى الهروب باستخدام سلالم طوارئ بينما تعذر على آخرين التنفس نتيجة الدخان الكثيف. 

وبعد ساعات من الكفاح، أُخمِد الحريق، لكن البحث عن ضحايا إضافيين وما إذا كان هناك مفقودون لا يزال جارياً. 

وأشار مسئولون إلى أن الحريق ربما نجم عن حريق بطارية — إذ إن المبنى يضم منشآت لتخزين واختبار بطاريات مخصصة للطائرات المسيرة، ما قد يكون تسبب في ماس كهربائي أو فشل حراري أشعل النيران، حسب اسوشيتدبرس.

ولم تصدر تحقيقات رسمية بعد تؤكد السبب بدقة، في حين انخرطت الشرطة الإندونيسية في تحقيقات موسعة تشمل مراجعة سلامة المبنى، الإجراءات الوقائية، ومدى التزام الشركة المعنية بمعايير الأمن والسلامة. 

وأثارت وفاة 17 شخصاً - بينهم نساء وموظفون كانوا في منتصف يوم عملهم صدمة داخل إندونيسيا وخارجها. شهود عيان وصفوا مشهد الدخان الأسود المتصاعد وألسنة اللهب التي فتكت بسرعة بالمبنى، كما تحدثوا عن ذوي الضحايا وهم يقفون أمام المشافي ينتظرون أخباراً عن أحبائهم. 

وأعاد الحادث إلى الواجهة المخاوف من سلامة المباني المكتظة في مدن عاصمة الكثافة السكانية مثل جاكرتا، خاصة عند استخدام المباني لأغراض صناعية أو تقنية تشمل معدات كهربائية وبطاريات طاقة عالية.

