قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لعدد من ضباط وضباط صف قوات الدفاع الشعبي والعسكرث وطلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكرى لمستشفى أبو الريش للأطفال.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى تناول إمكانيات المستشفى وما تقدمه من خدمات ورعاية طبية متطورة.

وألقى اللواء أح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة أشار خلالها

إلى حرص القوات المسلحة على المشاركة الفاعلة لدعم أطفال الوطن خلال رحلة علاجهم بالمستشفى، كما أشاد بالمستوى الطبى للمستشفى وما تقدمه من دور إنسانى متميز على كافة المستويات.

كما ألقى الأستاذ الدكتور محـمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة كلمة أشاد خلالها بمستوى التعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ تلك الزيارات التى من شأنها رفع الروح المعنوية للقائمين على المنظومة الطبية بالمستشفى وتشجيع الطلبة على تنمية روح المبادرات المجتمعية التى تعود بالنفع على أبناء الوطن .

تقديم الدعم المعنوى للأطفال وتوزيع الهدايا العينية

كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى وتقديم الدعم المعنوى للأطفال وتوزيع الهدايا العينية عليهم للمساهمة فى رسم البسمة على وجوههم .

وأعرب عدد من الوفد عن عميق شكرهم للقوات المسلحة التى أتاحت لهم الفرصة لدعم العمل الإنسانى والمشاركة فى فرحة الأطفال خلال الزيارة .

يأتي ذلك إستمرارا للدور المجتمعي الذى تقوم به القوات المسلحة فى دعم مؤسسات المجتمع المدني لما تقدمه

من خدمات لأبناء الشعب المصري العظيم خاصة فى المجال الطبي.،