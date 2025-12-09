فود أفريكا وباك بروسيس يتحولان إلى منصة محورية للمعارض بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تفاصيل

أكد وولفرام دينر، رئيس هيئة معارض دوسلدورف، أن معرضي فود أفريكا للصناعات الغذائية وباك بروسيس للتعبئة والتغليف أصبحا منصة جوهرية للقطاع ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط وأفريقيا وما وراءهما.

وأشاد خلال كلمته في افتتاح الدورة العاشرة من معرض فود أفريكا اليوم الثلاثاء بالنجاح الكبير الذي حققته الشراكات الاستراتيجية وبالمستوى العالمي لمنشآت المعارض بالقاهرة.

تطوير البنية التحتية للمعارض المصرية

وأشار دينر إلى الأثر التنموي للمعرض الذي بات بمثابة رافعة لتطوير الصناعة والتوسع في التجارة الإقليمية، موضحاً أن تطوير البنية التحتية للمعارض المصرية ساهم في تعزيز مكانتها وقدرتها على جذب المشاركين الدوليين. واعتبر أن هذا التطور يمثل إضافة مهمة لمنظومة الاقتصاد المصري ودعم تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.

وأشاد دينر بالتطور الهائل الذي شهده الحدث منذ انطلاقته، مؤكداً أنه أصبح حدثاً رائداً على خريطة المعارض التجارية، ويضم اليوم أكثر من 1200 عارض من 45 دولة، وهو ما يعكس مستوى الثقة الواسعة من الشركات العالمية في السوق المصرية وقدراتها التنظيمية.

وأكد أن المنشآت الجديدة في القاهرة الجديدة أصبحت معياراً عالمياً في استضافة فعاليات كبرى.

واختتم دينر كلمته بالإشادة بدور الشركاء الاستراتيجيين وجهود الجهات الحكومية في تنظيم المعرض، مؤكداً أن الثقة المتبادلة تمثل أساساً قوياً لدعم نمو الحدثين خلال السنوات المقبلة.

واعتبر أن التعاون القائم يوفر قاعدة صلبة لتعزيز فرص الأعمال وتوسيع المشاركة الدولية.