سلوت يكشف سر استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول

كشف آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سر استبعاد محمد صلاح نجم الريدز من المشاركة في المباريات الأخيرة.

وبرر سلوت خروج محمد صلاح من تشكيل المباريات الثلاثة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لمحاولة إضافة قوة للفريق على المستوى الدفاعي.

وقال: عانينا في الموسم الحالي من ضعف على المستوى الدفاعي أمام ايندوهوفن وفوريست وكان جزءا من ضبط الأداء الدفاعي هو خروج صلاح من التشكيل.

وأضاف : الفريق بدا ضعيفا جدا دفاعيا وفكرت في القيام بشيء مختلف ولم أشرك صلاح أمام وست هام وسندرلاند وليدز يونايتد.

وأكمل : أنا أحب محمد صلاح مثل حبي لجميع اللاعين لكن في النهاية، اللاعبون يحبون المدرب الذي يشاركون معه بشكل أساسي .

