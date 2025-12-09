حجز محاكمة اللاعب شادي محمد في الدعوى التي تطالبه بفسخ عقد شقة بالقاهرة الجديدة

قررت محكمة استئناف مدني القاهرة الجديدة، حجز الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية ضد اللاعب شادي محمد، والتي تطالبه بفسخ عقد شقة للحكم.

دعوى فسخ عقد شقة

وجاء في الدعوى أن الواقعة تعود إلى عام 2019، عندما تعاون اللاعب شادي محمد مع إحدى شركات التطوير العقاري في حملة دعائية محدودة، قبل أن يقوم لاحقًا بشراء وحدتين سكنيتين بأحد مشروعات الشركة بمنطقة التجمع الخامس.

وأضافت الدعوى أنه مع مرور الوقت نشبت خلافات بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد وتنفيذ بنوده، خاصة ما يتعلق بموعد التسليم والمواصفات المتفق عليها للوحدات، لتتحول العلاقة من تعاون دعائي إلى نزاع قانوني امتد على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، أوضح شادي محمد أنه اتفق مع الشركة على الدعاية لهم، وباع لهم الشقق بحوالي 300 مليون جنيه، ولم يتقاضَ منهم أي مقابل بحسن نية، وفوجئ برفع دعوى ضده أمام المحكمة.