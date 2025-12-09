أولوية المرور .. القبض على سائق سيارة أجرة تعدى على مواطن بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالتعدى على أحد الأشخاص بالسب بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى "شقيق القائم بالنشر" ( صيدلى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل ) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 6 الجارى وحال سيره بإحدى الطرق بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية قام قائد سيارة أجرة "تاكسى" بالتعدى عليه بالسب لخلاف حول أولوية المرور .

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها ("لايحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .






