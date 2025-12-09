قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فنزويلا.. تحركات سرية في البيت الأبيض لوضع تصور لمرحلة ما بعد مادورو

كشفت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على إعداد خطط تفصيلية لمرحلة ما بعد رحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أكده مسؤولان رفيعا المستوى في الإدارة الأميركية إلى جانب مصدر مطلع على الملف.

وبحسب التقرير، تجري صياغة هذه الخطط داخل البيت الأبيض بسرية شديدة، وتشمل سيناريوهات مختلفة لكيفية تدخل الولايات المتحدة لملء أي فراغ في السلطة قد ينشأ في فنزويلا، سواء غادر مادورو منصبه طوعيا ضمن اتفاق تفاوضي، أو أجبر على التنحي نتيجة ضربات أميركية محتملة أو أي تحرك مباشر آخر.

وأوضح المسؤولون أن المقترحات المطروحة تتضمن خيارات متعددة للتعامل مع المرحلة الانتقالية بهدف "تحقيق الاستقرار" في البلاد.

 كما أشاروا إلى أن التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي، والتي تقول الإدارة إنها تستهدف الحد من تهريب المخدرات، تحمل في طياتها رسالة سياسية تعكس تفكير ترامب الجدي في ممارسة ضغوط أكبر لدفع مادورو إلى مغادرة السلطة.

وأكدت مصادر داخل الإدارة، وفق التقرير، أن هذه التحضيرات الداخلية تمثل مؤشرا واضحا على نية البيت الأبيض الاستعداد لأي تطور مفاجئ في فنزويلا، بما في ذلك احتمال تنفيذ إجراءات أميركية مباشرة قد تسرع في إنهاء حكم مادورو.

