فنزويلا تستعد بنساء مسلحات.. «ترامب» يُهدّد كارتلات المخدرات على البر بأساليب العمليات البحرية|صور

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبدء في مواجهة كارتلات المخدرات على البر، باستخدام الأساليب ذاتها التي تُطبّقها الولايات المتحدة في العمليات البحرية لمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية.

ويأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع الفنزويلي: «سندافع عن وطننا في أي وقت وأي مكان للحفاظ على وحدته».

وانتشرت خلال الساعات الماضية صور لعدد من النساء في فنزويلا وهن يحملن أسلحة ويرتدين الزي العسكري، وسط تعليقات تزعم أن حسناوات فنزويلا يستعدن لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وحكومة نيكولاس مادورو.

وأشارت صحيفة اكسيليثور الفنزويلية إلى أنه وسط تصاعد التهديدات الأمريكية بحرب في الكاريبي، أظهرت الصور جزءًا من برنامج تدريبي أطلقته الحكومة الفنزويليّة داخل ما يعرف بـ الميليشيا البوليفارية، وهي قوة شبه عسكرية تضم مدنيين يتم تجنيدهم وتدريبهم على الأسلحة، رجالًا ونساءً، ضمن منظومة الدفاع الشعبي.