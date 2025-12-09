قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم
إنشاء فرع لـ نادي الزمالك في أسيوط الجديدة
المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري
الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد
دونالد ترامب: بايدن يتحمل أزمة الاقتصاد وحرب أوكرانيا
بإشراف يحيى موسى.. مخطط جديد للجماعة داخل الزنزانة بقيادة أبو بركة وجهاد الحداد | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تسحب آلاف التأشيرات مع إجراءات أمنية مشددة

وزارة الخارجية الأمريكية تُعلن عن سحب ألاف التأشيرات
وزارة الخارجية الأمريكية تُعلن عن سحب ألاف التأشيرات
ملك ريان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع نطاق إجراءات سحب التأشيرات خلال الفترة الأخيرة، في إطار سياسة أكثر صرامة تستهدف ما وصفته بتعزيز الأمن القومي وحماية السلامة العامة داخل الولايات المتحدة.

 وأكدت الوزارة أن قرارات الإلغاء لا تقتصر فقط على من يواجهون اتهامات جنائية، بل تمتد لتشمل مراجعة شاملة لسلوك حاملي التأشيرات ونشاطهم العام، بما في ذلك محتوى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأي أنشطة تُعد مقلقة من وجهة نظر السلطات الأمريكية.
 

وبحسب ما كشفه مسؤولون في الخارجية الأمريكية، فإن آلاف التأشيرات تم إلغاؤها خلال عام 2025 بعد عمليات تدقيق موسعة، شملت تأشيرات طلابية وسياحية وتأشيرات عمل، وذلك ضمن نظام جديد يُعرف بآلية “الفحص المستمر”، والتي تتيح للجهات المختصة مراجعة وضع حامل التأشيرة في أي وقت، حتى بعد دخوله الأراضي الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن القرارات تعتمد على عدة عوامل، من بينها وجود مخالفات قانونية، أو الاشتباه في تهديد الأمن العام، أو تقديم معلومات غير دقيقة أثناء التقديم، مشيرة إلى أن الحصول على التأشيرة لم يعد ضمانًا كافيًا للبقاء داخل الولايات المتحدة، وأن السلطات تمتلك الحق الكامل في إلغائها إذا ظهرت مستجدات تتعلق بسلوك الشخص أو نشاطه.

 وأثارت هذه الإجراءات حالة من القلق بين الطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات المؤقتة، خاصة بعد تسجيل حالات إلغاء مفاجئ دون إنذار مسبق، ما أدى إلى اضطرار بعضهم لمغادرة البلاد أو مواجهة أزمات قانونية مرتبطة بوضعهم القانوني.

 ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولاً واضحاً في السياسة الأمريكية تجاه الهجرة والتأشيرات، مع اتجاه متزايد نحو التشدد والتدقيق الأمني المشدد.

 وتوقعت مصادر مطلعة أن تستمر هذه السياسة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات توسيع دائرة المراجعات لتشمل أعداداً أكبر من المتقدمين للحصول على تأشيرات جديدة، وسط دعوات من منظمات حقوقية لمزيد من الشفافية بشأن معايير الإلغاء وضمان حقوق المتضررين من هذه القرارات.

تأشيرات امريكا سحب هجرة دونالدترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

ترشيحاتنا

فريق الأهلي

كواليس مران الأهلي استعداداً لإنبي بكأس عاصمة مصر- صور

الزمالك

عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك

حلمي طولان

شادي عيسي: مشهد المنتخب في بطولة كأس العرب لا يحتاج أي تبرير للفشل

بالصور

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

فيديو

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد