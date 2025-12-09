بث مباشر| أحمد موسى يشتعل غضبًا بعد الخروج المهين لمنتخب من كأس العرب

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، ومن المقرر أن يتناول خلالها عددا من القضايا المحلية والعالمية التي تهم الرأي العام.

ويتناول الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم العديد من الملفات الخارجية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا تزال قضية العرب الأولى، بعدما خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بتصريحات مثيرة حول مستقبل الدولة الفلسطينية.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على خروج منتخب مصر من الدور الاول في بطولة كاس العرب 2025، قائلا :"لاعبي منتخب مصر طيلة المباراة نفسهم مقطوع، وكان أفضل لنا الاعتذار عن المباراة من الأساس".