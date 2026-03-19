العدل : جولة الرئيس الخليجية رسالة بأهمية توحيد القرار العربي

قال النائب محمد جامع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخليج والتي تضمن زيارة الإمارات وقطر تمثل تحركًا سياسيًا يعكس توجهًا نحو إدارة إقليمية جماعية للأزمات في ظل حالة التوتر غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف "جامع" أن تلك الجولة لا يمكن اعتبارها في إطار الزيارات الثنائية التقليدية ولكنها زيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية تتعرض له المنطقة بأكملها للعديد من التحديات وتعد رسالة واضحة للجميع على أهمية توحيد القرار العربي لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة بأكملها .

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي جدد خلال الزيارة إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التى تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة فى المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية كما أكد الرئيس تضامن مصر مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.