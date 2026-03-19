عقوبات رادعة تواجه المتورطين في التزوير وفقا لـ قانون المشروعات الصغيرة

حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 إطارًا واضحًا للحصول على التراخيص المؤقتة، واضعًا ضوابط صارمة لضمان جدية المستفيدين ومنع أي محاولات للتحايل. 

ونص القانون على توقيع عقوبات مشددة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو التزوير عبر تقديم مستندات غير صحيحة بغرض استخراج ترخيص مؤقت لتوفيق الأوضاع، حيث تصل العقوبات إلى الحبس، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أقر القانون إيقاف الترخيص المؤقت في حال ارتكاب هذه المخالفات، أو عند الإخلال بشروط الترخيص أو البرنامج الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون مبرر تقبله الجهة المختصة. 

ويمتد الإيقاف كذلك إلى الحالات التي تنطوي على مخالفات جسيمة قد تلحق أضرارًا كبيرة، أو تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن أو الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.

تنبع أهمية قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 من كونه يمثل خطوة أساسية نحو دعم هذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. فقد وفر القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا يساهم في دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص ومنح التراخيص المؤقتة لتوفيق الأوضاع، بما يقلل من البيروقراطية ويشجع أصحاب المشروعات على العمل بشكل قانوني.

كما يعزز القانون مناخ الاستثمار عبر تحقيق التوازن بين التيسير والرقابة، حيث وضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب أو استغلال التسهيلات بشكل غير مشروع، وهو ما يضمن عدالة المنافسة بين المشروعات المختلفة. وتكمن أهميته أيضًا في حماية الدولة والمجتمع من المخاطر المحتملة، من خلال اشتراط الالتزام بمعايير السلامة والصحة والبيئة.

ويساهم القانون في زيادة الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، إذ يوفر آليات واضحة للتعامل مع المخالفات، إلى جانب تقديم حوافز ودعم فني وتمويلي للمشروعات الجادة. وبذلك، يسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

