وافق على التسوية ولجأ للمحامي.. سيف زاهر يوضح أزمة الأهلي مع ريبيرو
بعد تحطم طائرة للجيش .. قرار هام من السلطات في بوليفيا
5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري
انتخابات نقابة المهندسين.. إعادة بين ربيع وحمودة على مقعد نقيب كفر الشيخ
سوريا .. سماع إطلاق نار بساحة الأمويين ومصدر يكشف التفاصيل
دعاء الليلة العاشرة من رمضان لزيادة الرزق.. ردده صباحا ومساء
سعر عيار 18 اليوم 28-2-2026
قبل قطع الخدمة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2026
ضياء عبدالخالق يفتح النار: أين اسمي من دعاية مسلسل علي كلاي
مسلسل درش الحلقة 10.. الأمل يعود لوالدة مصطفى شعبان
العراق يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة
فوز مثير لرجال يد الزمالك على سبورتنج في دوري المحترفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني

مشروعات صغيرة
أميرة خلف

أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشركات الصينية لبحث توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في مصر يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة.

وأوضح "الشويخ"، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تستهدف دعم أكثر من 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل ما يزيد على 80% من هيكل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة يفتح الباب أمام استثمارات جديدة قد تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة الإدارة الذكية للطاقة، بما يسهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث توفر أكثر من 75% من فرص العمل، ومن ثم فإن إتاحة التكنولوجيا المتقدمة عبر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية يسهم في خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة القدرة التنافسية محليًا وإقليميًا، في إطار رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار "الشويخ"، إلى أن التعاون مع الشركات الصينية يشمل تدريب آلاف الكوادر الوطنية سنويًا، ونقل الخبرات الفنية والإدارية في قطاع يعد من أسرع القطاعات نموًا عالميًا بمعدل يتجاوز 8% سنويًا، بما يعزز استقلالية مصر في مجال الطاقة، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الالتزامات البيئية الدولية.

مجلس النواب الاقتصاد الوطني استثمارات الطاقة

مرور الشرقية
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
فوائد شرش الزبادي
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

