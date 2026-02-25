ABC مصر يواصل التوسع الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة في مصر ..تفاصيل

عزز بنك ABC – مصر مكانته في السوق المصرفي المصري بنهاية عام 2025، بعدما حقق نتائج مالية قوية عكست نجاح استراتيجيته في النمو المتوازن والتوسع المستدام. فقد سجل البنك صافي أرباح بلغ 2.41 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بنسبة نمو 17% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ معدل النمو 22% بعد استبعاد أثر فروق التقييم.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 5 مليارات جنيه بنمو 12%، مدفوعًا بتوسع الأنشطة التشغيلية وتنويع مصادر الدخل. كما سجل إجمالي إيرادات النشاط 5.96 مليار جنيه بزيادة 15%، وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات إلى 40.7 مليار جنيه بنمو 22%. وبلغت إجمالي الأصول 90.2 مليار جنيه بزيادة 8%، فيما سجلت ودائع العملاء 73.6 مليار جنيه بنمو 6%، إلى جانب ارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات إلى 557 مليون جنيه.

وصرح عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذى أن هذه النتائج تعكس التقدم في تنفيذ استراتيجية البنك، خاصة في مجال التحول الرقمي، حيث تم إطلاق تطبيق مصرفي جديد لتعزيز تجربة العملاء.

كما شهد قطاع الخدمات المصرفية للأعمال طفرة كبيرة، مع نمو قاعدة العملاء بأكثر من 300% وزيادة المحفظة بأكثر من 400%، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.