دمياط تسجل المركز الثاني في انخفاض معدلات المواليد والإنجاب على مستوى الجمهورية

أعلن فرع المجلس القومي للسكان بدمياط، انخفاض معدل المواليد بالمحافظة إلى ١٤.٢ في الألف، لتأتي دمياط في المرتبة الثانية بين أقل المحافظات في معدل المواليد، كما حققت المركز الثاني في معدل الإنجاب الكلي الذي تراجع إلى ١.٩٢ طفل لكل سيدة.

ووفق بيان صادر عن المحافظة، سجلت دمياط تحسنًا في المؤشرات التعليمية بانخفاض نسبة الأمية إلى ١٦.٤%، إلى جانب تراجع التسرب من التعليم في المرحلتين الابتدائية (٠.٢٣%) والإعدادية (٠.٤٠%)، بما يعكس جهود الجهات المعنية في تحسين الخصائص السكانية ومواجهة الزيادة السكانية.

وفي سياق متصل، تتواصل فعاليات حملة "وعيك السكاني يهمنا" داخل مدارس دمياط، بالتعاون بين فرع المجلس القومي للسكان ومديرية التربية والتعليم بدمياط، تنفيذاً لتوصيات اللجان التنسيقية للسكان بالمحافظة، تحت إشراف محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي.