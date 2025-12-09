قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوتي راح| أحمد موسى منفعلا: تقييمي للمنتخب صفر في كأس العرب 2025
بث مباشر| أحمد موسى يشتعل غضبًا بعد الخروج المهين لمنتخب من كأس العرب
محافظ الجيزة: جاهزية المقار لانطلاق انتخابات مجلس النواب بسبع دوائر ملغاة
سينتيا خليفة شقيقة ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان
نوع طعام شهير موجود في كل بيت يقوي المناعة والقلب
الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق
فين حسين الشحات | انفعال أحمد موسى بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهلي 2008 يفوز على السكة الحديد 3 - 2 في بطولة منطقة القاهرة

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008
فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008
عبدالحكيم أبو علم

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا ثمينًا على ضيفه السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة منطقة القاهرة. 
سجل السكة الحديد هدفين تقدم بهما في النتيجة، قبل أن يعدل الأهلي الأوضاع ويعود في النتيجة حيث سجل عبد الله حاتم هدف تقليص الفارق، وأضاف أحمد كرم هدف التعادل، قبل أن يسجل عبد الله حاتم هدفه الثاني والثالث للأهلي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 2. 
وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمر النحاس. الدفاع: حسن مصطفى - حسن شريف - ياسين ياسر - محمد صبري شندي. الوسط: سيف أحمد - محمود غالي - عمر أبو غزالة - وليد محمد - يوسف علاء. الهجوم: عبد الله حاتم. 
وشارك عمر هشهش بدلًا من وليد محمد، وحسن شريف بدلًا من أحمد كرم، ويوسف عبد العزيز بدلًا من سيف أحمد، وصالح موسى بدلًا من محمود غالي، وأحمد رضا بدلًا من عبد الله حاتم. بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 25 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث تعادل مع بتروجت 1 - 1، وخسر أمام إنبي 2 - 3، وفاز على النصر 9 - 0، وعلى اتحاد الشرطة 1 - 0، وعلى المصرية الاتصالات 2 - 1، وعلى الجونة 4 - 2، وعلى ليفلز 3 - 0، وعلى مستقبل وطن 4 - 0، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 2، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الداخلية. 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًا من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًا، وأحمد علي مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد شريف طبيب الفريق، ومحمد الزاملي مدرب الأحمال، ومحمود فؤاد إخصائي التدليك.

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 السكة الحديد بطولة منطقة القاهرة عبد الله حاتم أحمد كرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

ترشيحاتنا

المستشار سامح عبد الوهاب — رئيسًا لنادي قضاة السويس

سامح عبد الوهاب رئيسًا .. ننشر أسماء الفائزين بانتخابات نادي قضاة السويس

ارشيفيه

انفجار تانك بمصنع طوب بالدقهلية.. وإصابة ثلاثة بحروق متنوعة

أرشيفية

شاهد الملك: طلبوا تسفير الأولاد ودولارات وتعيينات لتسريب كراسة كينج مريوط

بالصور

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

فيديو

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد