أهلي 2008 يفوز على السكة الحديد 3 - 2 في بطولة منطقة القاهرة

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا ثمينًا على ضيفه السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة منطقة القاهرة.

سجل السكة الحديد هدفين تقدم بهما في النتيجة، قبل أن يعدل الأهلي الأوضاع ويعود في النتيجة حيث سجل عبد الله حاتم هدف تقليص الفارق، وأضاف أحمد كرم هدف التعادل، قبل أن يسجل عبد الله حاتم هدفه الثاني والثالث للأهلي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 2.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمر النحاس. الدفاع: حسن مصطفى - حسن شريف - ياسين ياسر - محمد صبري شندي. الوسط: سيف أحمد - محمود غالي - عمر أبو غزالة - وليد محمد - يوسف علاء. الهجوم: عبد الله حاتم.

وشارك عمر هشهش بدلًا من وليد محمد، وحسن شريف بدلًا من أحمد كرم، ويوسف عبد العزيز بدلًا من سيف أحمد، وصالح موسى بدلًا من محمود غالي، وأحمد رضا بدلًا من عبد الله حاتم. بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 25 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث تعادل مع بتروجت 1 - 1، وخسر أمام إنبي 2 - 3، وفاز على النصر 9 - 0، وعلى اتحاد الشرطة 1 - 0، وعلى المصرية الاتصالات 2 - 1، وعلى الجونة 4 - 2، وعلى ليفلز 3 - 0، وعلى مستقبل وطن 4 - 0، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 2، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الداخلية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًا من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًا، وأحمد علي مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد شريف طبيب الفريق، ومحمد الزاملي مدرب الأحمال، ومحمود فؤاد إخصائي التدليك.