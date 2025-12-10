موجة تخفيضات على عائلة AirPods في ديسمبر 2025

يستعرض تقرير جديد مجموعة من أقوى العروض على سماعات AirPods في شهر ديسمبر 2025، مع تخفيضات تمتد من الموديلات الأساسية وحتى AirPods Max، مستفيدة من طرح AirPods Pro 3 حديثًا وما سبّبه من إعادة ترتيب للأسعار.

الهدف من الدليل هو مساعدة المستخدم على اختيار أنسب موديل وسعر، بدل الضياع وسط عشرات العروض المتفرقة لدى المتاجر المختلفة.​

AirPods Pro 3: الأحدث بتخفيضات محدودة جدًا

يشير التقرير إلى أن AirPods Pro 3، التي أطلقتها آبل في سبتمبر 2025، لا تزال شبه جديدة في السوق، لذلك لا يُتوقع أن تحصل على تخفيضات كبيرة حتى الآن. رُصد فقط خصم قصير المدى بحوالي 10 دولارات على أمازون بعد الإطلاق، مع نصيحة من محرري MacRumors بمتابعة السعر تحسبًا لعودة هذا العرض أو عروض مشابهة خلال موسم الأعياد.​

AirPods Pro 2 وAirPods 4: أفضل قيمة في منتصف الفئة

يوضح التقرير أن AirPods Pro 2 وAirPods 4 هما الأكثر جذبًا لمن يريد تخفيضات حقيقية مع مواصفات قوية.

AirPods Pro 2 تشهد عادة خصومات أعمق لأنها أصبحت الجيل الأقدم بعد Pro 3، بينما تحظى AirPods 4 بتخفيضات ممتازة تجعلها خيارًا ذكيًا لمن يريد ترقية كبيرة عن AirPods 2 أو 3 دون دفع سعر النسخة Pro.​

AirPods Max: تخفيضات على السماعة الفاخرة فوق الرأس

يشير الدليل إلى أن AirPods Max، رغم سعرها الرسمي المرتفع، تدخل بقوة في موسم التخفيضات مع خصومات قد تصل أحيانًا إلى 20–30% أو أكثر في بعض المتاجر. هذه العروض تجعل السماعات الفاخرة أقرب للمتناول لمن يريد تجربة صوت عالية الجودة مع ميزة الصوت المكاني والمواد الفخمة، بشرط تحري أفضل فترة لاقتناص التخفيض.​

أين تجد أفضل العروض وكيف تتابعها؟

يركز التقرير على أن أفضل الأسعار غالبًا ما تظهر على مواقع مثل أمازون، Best Buy، ومتاجر الإلكترونيات الكبرى، بينما يوفّر MacRumors صفحة محدثة باستمرار تجمع الروابط لأقوى العروض على مختلف موديلات AirPods.

كما يوصي الدليل باستخدام أدوات تتبع الأسعار أو مراجعة صفحات “Deals” بشكل متكرر خلال ديسمبر، لأن كثيرًا من التخفيضات تكون مؤقتة أو مرتبطة بالمخزون.​

نصائح لاختيار الموديل الأنسب للمستخدم

يختم الدليل بنصيحة عملية: اختيار الموديل الأنسب يعتمد على الأولوية الأساسية سهولة الاستخدام والسعر مع AirPods 3/4، أفضل مزيج من العزل الصوتي وجودة الصوت مع Pro 2 أو Pro 3، أو أعلى مستوى من التجربة الصوتية مع AirPods Max.

وينصح من لا يهتم بامتلاك أحدث جيل أن يركز على AirPods Pro 2 وAirPods 4، إذ تقدّم غالبًا أفضل توازن بين السعر والمزايا خلال عروض ديسمبر 2025.