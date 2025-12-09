تورام ومارتينيز يقودان تشكيل إنتر ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي :

حارس المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: أتشيربي، باستوني، أكانجي، لويس هنريك.

خط الوسط: باريلا، هاكان كالونغو، ميختاريان، ديماركو.

خط الهجوم: لوتارو مارتينز، تورام.

ويستضيف ملعب جوزيبي مياتزا الذي يحتضن قمة كبرى بين إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، في مواجهة تحمل طابع القوة والإثارة نظرًا لوضع الفريقين في المجموعة.

ويخوض إنتر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية في البطولة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة حصدها من أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، ليؤكد رغبته في المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، يطمح ليفربول إلى تصحيح المسار الأوروبي واستعادة توازنه، بعدما جمع 9 نقاط فقط من 3 انتصارات وتلقى هزيمتين، في وقت يعاني فيه الفريق من تراجع واضح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يزيد من ضغط الجماهير على المدرب آرني سلوت.