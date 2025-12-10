موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي

حقق فريق موناكو الفرنسي انتصارًا صعبًا على ضيفه جلطة سراي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات المرحلة الأوروبية، ليشتعل صراع المراكز بعد تراجع الفريق التركي إلى المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف فقط خلف موناكو صاحب المركز الثامن عشر.

المباراة شهدت بداية قوية من الضيوف، حيث كاد جلطة سراي أن يفتتح التسجيل مبكرًا بعدما ارتطمت كرة باريش يلماز بالعارضة في الدقيقة 19، مُهدرة فرصة مثالية لترجمة تفوق الفريق التركي.

وعلى الجانب الآخر، فشل موناكو في استغلال فرصة ثمينة للتقدم، بعدما أضاع دينيس زكريا ركلة جزاء عند الدقيقة 50، ليُبقي المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

ورفض موناكو الاستسلام، وضغط بقوة في الشوط الثاني بحثًا عن هدف يحسم المواجهة، وهو ما تحقق أخيرًا في الدقيقة 68، حين تمكن فولارين بالوجان من هز شباك جلطة سراي، ليمنح فريق الإمارة ثلاث نقاط مهمة في سباق تحسين المراكز.

بهذا الفوز، ينعش موناكو آماله في الابتعاد عن مراكز الخطر، فيما تلقّى جلطة سراي هزيمة مؤلمة رغم الأداء القوي الذي قدمه خارج الديار.