السويسرية هايني أول امرأة تترأس ناديا في الدوري الألماني

أصبحت تاتيانا هايني، اللاعبة الدولية السويسرية السابقة والمديرة المتمرسة في كرة القدم، أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لأحد أندية دوري الدرجة الأولى الألماني، بعد تعيينها على رأس نادي رازن بال شبورت لايبزيج اليوم الأربعاء.

وتتمتع هايني بخبرة تمتد لعقود في الإدارة الرياضية بعد مسيرتها كلاعبة، إذ شغلت عددا من المناصب في كرة القدم النسائية بالاتحاد الدولي (الفيفا) لأكثر من عشر سنوات، كما تولت مسؤولية كرة القدم النسائية في الاتحاد السويسري، وعملت مديرة رياضية في الدوري الأمريكي لكرة القدم النسائية، إلى جانب مناصب أخرى حتى رحيلها في وقت سابق من هذا العام.

وقال أوليفر مينتسلاف، رئيس مجلس الإشراف على نادي لايبزيج، في بيان للنادي "خلال مناقشاتنا، أبهرتنا بخبرتها التي تجمع بين المعرفة المتخصصة والشخصية القيادية القوية والتفكير الاستراتيجي".

وستتولى هايني، البالغة من العمر 59 عاما، منصبها رسميا في الأول من يناير كانون الثاني 2026.

ويحتل لايبزيج، المملوك لشركة رد بول لمشروبات الطاقة، المركز الثاني في الدوري الألماني حاليا بفارق ثماني نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ، قبل دخول المسابقة العطلة الشتوية بين 21 ديسمبر والتاسع من يناير.

وقالت هايني “أتطلع بشدة إلى هذا الدور الجديد. أنا مقتنعة بأنه من خلال العمل الجماعي والتركيز على نقاط القوة في لايبزيج، يمكننا الاستفادة من الإمكانات الكبيرة”.

وأضافت: "لا أطيق الانتظار حتى أبدأ العمل في يناير وأتعرف أكثر على النادي. سنسعى معا للاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق أهدافنا الطموحة".