القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم بالمقص

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم ، القبض على شخص اقتحم مدرسة المجاورة الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية، واعتدى على أحد المعلمين داخل المدرسة مستخدمًا أداة حادة “مقص”، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الرأس.

كانت غرفة عمليات إدارة أبوصوير التعليمية قد تلقت بلاغًا في يفيد بدخول شخص يُدعى خالد السيد عبده إلى المدرسة مدعيًا أنه ولي أمر الطالبة آية محمد عبد المالك المقيدة بالصف الثاني الإعدادي. وفور دخوله، تعدّى المتهم على المعلّم أحمد حسن عبدالعزيز داخل المدرسة مُحدثًا إصابة بالغة في رأسه.

على الفور تم إخطار الشرطة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم نقل المعلّم المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وحالته مستقرة.

وأكدت إدارة أبوصوير التعليمية أن التحقيقات جارية، مشددة على رفض أي شكل من أشكال التعدي على العاملين بالمؤسسات التعليمية، وضرورة الحفاظ على احترام وكرامة المعلم داخل بيئة المدرسة.