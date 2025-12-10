قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأكيداً لما نشره صدى البلد|مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم تنفي تخفيف المناهج
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
محافظات

انقلاب ترلة محمّلة بالغلال على طريق الإسماعيلية–القاهرة وإصابة شخصين

الإسماعيلية انجي هيبة

شهد طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي في نطاق منطقة المستقبل حادث انقلاب ترلة محملة بالغلال، ما أسفر عن إصابة شخصين وارتباك في حركة المرور قبل أن تتمكن قوات الشرطة من إعادة الوضع إلى طبيعته.

وفقًا لشهود عيان، وقع الحادث بعدما حاول سائق الترلة تفادي سيارة سوزوكي انحرفت أمامه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة الثقيلة وانقلابها جانب الطريق، وتناثر كميات كبيرة من القمح على الأسفلت.

وقد أسفر الحادث عن إصابة السائق والتباع المرافق له بإصابات طفيفة، وتم نقلهما لتلقي الإسعافات اللازمة.

على الفور، انتقلت قوة من المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تأمين المنطقة ورفع الغلال المتناثرة وإبعاد السيارة المنقلبة، وتم إعادة فتح الطريق بالكامل بعد إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاه سبب الحادث.

