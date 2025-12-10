انقلاب ترلة محمّلة بالغلال على طريق الإسماعيلية–القاهرة وإصابة شخصين

شهد طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي في نطاق منطقة المستقبل حادث انقلاب ترلة محملة بالغلال، ما أسفر عن إصابة شخصين وارتباك في حركة المرور قبل أن تتمكن قوات الشرطة من إعادة الوضع إلى طبيعته.

وفقًا لشهود عيان، وقع الحادث بعدما حاول سائق الترلة تفادي سيارة سوزوكي انحرفت أمامه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة الثقيلة وانقلابها جانب الطريق، وتناثر كميات كبيرة من القمح على الأسفلت.

وقد أسفر الحادث عن إصابة السائق والتباع المرافق له بإصابات طفيفة، وتم نقلهما لتلقي الإسعافات اللازمة.

على الفور، انتقلت قوة من المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تأمين المنطقة ورفع الغلال المتناثرة وإبعاد السيارة المنقلبة، وتم إعادة فتح الطريق بالكامل بعد إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاه سبب الحادث.