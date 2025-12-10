القصير وشعراوي يتفقدان الموقف الميداني ويجريان اتصالات بفرق الرصد بالمحافظات

تواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، متابعة أعمالها لسير انتخابات مجلس النواب 2025 أولًا بأول، فى الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، للتأكد من انتظام وسلاسة العملية الانتخابية.

وتفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، أعمال الغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية، حيث أجريا اتصالات مباشرة عبر تقنية «زووم» مع مسؤولي الأمانات في المحافظات، لمتابعة سير التصويت لحظة بلحظة، والاطمئنان على جاهزية فرق الرصد الميداني وآليات عملها، والوقوف على موقف المرشحين وحجم الإقبال داخل اللجان.

وأطلع السيد القصير، على التقارير الواردة من الأمانات بالمحافظات للتعرف عن قرب على طبيعة المشهد الانتخابي، موجّهًا بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ملاحظات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية ليتم التعامل معها في حينها، مشددًا على الالتزام الكامل بقواعد وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن الخروج بانتخابات تليق بالدولة المصرية وتعكس منافسة شريفة بين جميع المرشحين.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، والنائب مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالقليوبية، أعمال التصويت في إطار المتابعة اللحظية مع الأمانات الفرعية بالمحافظات، لتقييم معدلات المشاركة والوقوف على سير العملية الانتخابية.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية، دعوته للنزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، باعتبارها الفيصل الأول في تجسيد صوت المصريين وتحقيق الوصول لبرلمان يترجم إرادتهم وتطلعاتهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات لصالح الدولة المصرية.