مدمن مخدرات.. ضبط مهتز نفسيا تعدى على رجال الشرطة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى لفظياً على رجال الشرطة والمارة بمحيط محل سكنه بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وتبين إتصاله بشرطة النجدة بتاريخ 8 الجارى وعقب وصول سيارة النجدة قام بالتعدى لفظياً على رجال الشرطة دون توضيح ماهية بلاغه، كما تبين دأبه التعدى على المارة أسفل مسكنه بدون مبرر ، وأفاد أهليته بكونه من متعاطى المواد المخدرة وسبق تلقيه العلاج النفسى منذ عامين لكونه غير متزن نفسياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداعه بإحدى المصحات النفسية.





