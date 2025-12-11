نائب محافظ قنا يستقبل وفدي التنمية المحلية واليونيسف لمتابعة منظومة حماية الطفل



استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفدًا من وزارة التنمية المحلية ومنظمة اليونيسف، لمتابعة منظومة حماية الطفل بالمحافظة وتقييم الوضع الراهن واحتياجات المرحلة المقبلة، ضمن إطار عمل يعتمد على البيانات والمؤشرات.

وضم الوفد كلا من: الدكتور محمد كمال مسؤول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة داليا مرسي، مدير برنامج المتابعة والتقييم باليونيسيف، والدكتور أحمد البياض، مدير وحدة التمكين والمتابعة باليونيسف، والدكتور أحمد عوض، من وحدة التمكين والمتابعة، إلى جانب حماده بدوي عضو حماية الطفل، وممثلي الوحدة العامة ومقرري الوحدات الفرعية بالمحافظة.

شهد اللقاء مناقشة تطوير الوحدات المحلية في رصد الحالات، ورفع كفاءة الكوادر داخل وحدات حماية الطفل، وتعزيز البيئة المؤسسية لضمان جودة الخدمات.

أعقب ذلك اجتماع برئاسة اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، لبحث خطط العمل وتحديث قواعد البيانات وآليات التدخل السريع والدعم الفني والتدريب المتخصص.

وأشاد وفد التنمية المحلية واليونيسف، بجهود المحافظة في دعم منظومة حماية الطفل، مؤكدين استمرار التعاون لتعزيز الخدمات وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للأطفال والأسر في قنا.



