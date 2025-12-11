طريقة عمل البطاطس باللحم المفرومة

اذا كنتي من محبي الاكلات الخفيفة والمبتكرة تعرفي على طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة

المكونات

4 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح أو مكعبات

½ كيلو لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 كوب عصير طماطم

ملح وفلفل أسود

بهارات لحمة

رشة قرفة (اختياري)

ربع كوب زيت

مرقة (مكعب أو مرقة بيتي)

فلفل رومي أو حار اختياري



طريقة التحضير



تحضير اللحمة المفرومة

سخّني القليل من الزيت في طاسة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

ضيفي اللحمة وقلبيها حتي يتغير لونها.

أضيفي الثوم والبهارات والملح والفلفل.

ضيفي صلصة الطماطم وربع كوب ماء واتركيها 10 دقائق تتسبك.



خطوات تحضير البطاطس



حمّري شرائح البطاطس نصّ تحمير (اختياري)، أو استخدميها نية تكون أخف.

في صينية فرن، رصّي نصف البطاطس.

ضيفي طبقة اللحمة المفرومة.

غطي بالبطاطس بباقي.

الصلصة

اخلطي عصير الطماطم مع مكعب المرقة ورشة ملح وفلفل.

اسكبي الخليط فوق الصينية حتي نصفها .

غطيها بورق فويل.



الطهي:

ادخلي الصينية فرن ساخن على 180 لمدة 40–50 دقيقة.

ارفعي الفويل آخر 10 دقائق لتحمير الوجه.