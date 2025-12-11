قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر: الزمالك يتحرك لإعادة عبدالحميد معالي بعد فسخ عقده
مشروعات طرق كبرى في الجيزة .. نائب المحافظ يُشدّد على الجودة والالتزام بالجدول الزمني |صور
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
رئيس الوطنية للانتخابات: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل البطاطس باللحم المفرومة

البطاطس باللحمة المفرومة
البطاطس باللحمة المفرومة
ريهام قدري

اذا كنتي من محبي الاكلات الخفيفة والمبتكرة تعرفي على طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة 

طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة 

المكونات
4 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح أو مكعبات
½ كيلو لحمة مفرومة
بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 كوب عصير طماطم
ملح وفلفل أسود
بهارات لحمة
رشة قرفة (اختياري)
ربع كوب زيت
مرقة (مكعب أو مرقة بيتي)
فلفل رومي أو حار اختياري


طريقة التحضير


تحضير اللحمة المفرومة
سخّني القليل من الزيت في طاسة.
أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
ضيفي اللحمة وقلبيها حتي يتغير لونها.
أضيفي الثوم والبهارات والملح والفلفل.
ضيفي صلصة الطماطم وربع كوب ماء واتركيها 10 دقائق تتسبك.


خطوات تحضير البطاطس


حمّري شرائح البطاطس نصّ تحمير (اختياري)، أو استخدميها نية  تكون أخف.
في صينية فرن، رصّي نصف البطاطس.
ضيفي طبقة اللحمة المفرومة.
غطي بالبطاطس بباقي.
الصلصة
اخلطي عصير الطماطم مع مكعب المرقة ورشة ملح وفلفل.
اسكبي الخليط فوق الصينية حتي نصفها .
غطيها بورق فويل.


الطهي: 
ادخلي الصينية فرن ساخن على 180 لمدة 40–50 دقيقة.
ارفعي الفويل آخر 10 دقائق لتحمير الوجه.

بطاطس محشية بطاطس باللحم المفروم بطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

ترشيحاتنا

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالأقصر

المتهمين

القبض على شخص يحث الناخبين على التصويت لمرشح بالبحيرة

المتهمين

تروسيكل ومكبر صوت.. القبض على شخصين يحثان الناخبين على التصويت لمرشح بأسيوط

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد