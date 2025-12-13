محافظ الوادي الجديد يشهد الاستعدادات النهائية لختام مهرجان الرياضات التراثية والفنون

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الاستعدادات التنظيمية النهائية لختام مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون،بمشاركة عربية متميزة ومتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والقائمين على تنظيم الحدث.

وشهد المحافظ طابور العرض الذي ضم فرق الخيالة والهداج وسباقات السرعة، وفرسان القوس والسهم على ظهور الخيل، وقوافل الضعن لمتسابقي الإبل، إلى جانب منافسات أشواط الإثارة، وسباقات التتابع للقبائل، ومزايين الإبل، شاملة سباقات القدرة والتحمل، فضلا عن مشاركات رياضات الصيد بالصقور والسلوقي، في مشهد جسّد روح التنافس الشريف وعمق الموروث العربي الأصيل. كما شهد مراسم حفل الزفاف البدوي على الهوّدج الذي تم تنظيمه بالقرية التراثية، و أعقبه تفقد معرض المنتجات التراثية.

كما التقى المحافظ عددًا من فرسان الهجن والفروسية وممارسي الرماية والصيد والعارضين بالقرية التراثية، معربًا عن تقديره لمشاركتهم الفاعلة فى إحياء الرياضات التراثية وتعزيز التبادل الثقافي وترسيخ الهوية العربية، بما يسهم في نقل هذا الموروث للأجيال القادمة.