اجراءات عاجلة من الزراعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم إعطاء 8.5 مليون جرعة تحصين للماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين، التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية.

تحصين 4 ملايين رأس ماشية



ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول جهود وأنشطة الحملة القومية لتحصين الماشية، فقد قامت الفرق البيطرية الميدانية بجميع المحافظات بتحصين 4.5 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، فضلا عن تحصين 4 ملايين رأس ماشية بلقاح حمى الوادي المتصدع، مع استمرار أعمال الحملة بكافة المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن حملات التحصين يتم تنفيذها بشكل دوري ثلاث مرات سنويا، ضمن خطة الدولة لبناء مناعة قوية ومستدامة لدى الثروة الحيوانية، بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية ويُسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه يتم بالتوازي مع أعمال التحصين تنفيذ أكثر من 7 آلاف ندوة إرشادية على مستوى القرى والمراكز، إلى جانب حملات التوعية المباشرة للمربين، والمرور الميداني على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن أعمال التقصي الوبائي وتقديم الدعم الفني والإرشادي.

وجددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مناشدتها لكافة المربين بضرورة التعاون الكامل مع الحملة القومية الجارية، والإسراع بتحصين ماشيتهم في المواعيد المحددة، حفاظًا على الثروة الحيوانية.. مؤكدة استمرار تلقي البلاغات وطلبات التحصين والدعم عبر الخط الساخن 19561.