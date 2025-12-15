أمير عزمي مجاهد يهاجم جون إدوارد: الزمالك نادٍ بطولات وليس مشاريع

شن أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، هجومًا قويًا على تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مؤكدًا رفضه لفكرة الاستعانة بعناصر من خارج النادي دون امتلاك الخبرات المناسبة.

أمير عزمي مجاهد يهاجم جون إدوارد: الزمالك نادٍ بطولات وليس نادي مشاريع

وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "مع كامل احترامي لجون إدوارد، لا يصح أن يعمل شخص من خارج النادي في هذا المنصب، وإذا كان لابد من التعاقد مع مدير رياضي، فمن الأفضل أن يكون أجنبيًا ويمتلك خبرات قوية".

وأضاف: "جون إدوارد عمل سابقًا في نادي فاركو، ونحن نتحدث عن اسم بحجم نادي الزمالك، هناك أشخاص لا يدركون قيمة هذا الكيان".

وتابع: "الزمالك، شئنا أم أبينا، نادٍ بطولات وليس نادي مشاريع، والأصلح أن يكون المدير الرياضي أجنبيًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "من قبل، كان يدير الكرة في الزمالك رموز كبيرة مثل أبو رجيلة وحسن شحاتة، أما الآن فهناك علامات استفهام حول من يتولى المسؤولية".