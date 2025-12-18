قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بنداري : الفرز عددي .. والانتخابات لن تخرج بصورة تمنيناها إلا بالتعاون

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
محمد البدوي

عقد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مجريات اليوم الثاني من انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، موضحًا عددًا من الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، ومؤكدًا التزام الهيئة الكامل بتطبيق القانون وضمان نزاهة الإجراءات.

انتخابات مجلس النواب

وأكد بنداري أن دور مندوب المرشح ينتهي بانتهاء عملية التصويت، مشددًا على أن حضور إجراءات الفرز يقتصر على من يحمل توكيلًا رسميًا خاصًا أو عامًا، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون المنظم للانتخابات، بما يضمن الانضباط والشفافية داخل اللجان.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن ما يتم داخل لجان الفرز هو «فرز عددي» للأصوات فقط، وليس إعلانًا للنتائج النهائية، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج يتم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وبعد الانتهاء من كافة المراحل المقررة.

المشاركة الواعية والالتزام بالقواعد

وشدد المستشار أحمد بنداري على أن الانتخابات لن تخرج بالصورة السليمة التي يتطلع إليها الجميع إلا بتعاون كافة الأطراف، مؤكدًا أن المشاركة الواعية والالتزام بالقواعد هو الضمان الحقيقي لنجاح الاستحقاق الانتخابي.

وفي السياق ذاته، أعلن أن جولة الإعادة ستُجرى في 19 دائرة، على أن تبدأ عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، تمهيدًا لاستكمال العملية الانتخابية داخل البلاد وفق الجدول الزمني المعلن.

المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

