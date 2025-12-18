بنداري : الفرز عددي .. والانتخابات لن تخرج بصورة تمنيناها إلا بالتعاون

عقد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مجريات اليوم الثاني من انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، موضحًا عددًا من الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، ومؤكدًا التزام الهيئة الكامل بتطبيق القانون وضمان نزاهة الإجراءات.

انتخابات مجلس النواب

وأكد بنداري أن دور مندوب المرشح ينتهي بانتهاء عملية التصويت، مشددًا على أن حضور إجراءات الفرز يقتصر على من يحمل توكيلًا رسميًا خاصًا أو عامًا، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون المنظم للانتخابات، بما يضمن الانضباط والشفافية داخل اللجان.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن ما يتم داخل لجان الفرز هو «فرز عددي» للأصوات فقط، وليس إعلانًا للنتائج النهائية، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج يتم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وبعد الانتهاء من كافة المراحل المقررة.

المشاركة الواعية والالتزام بالقواعد

وشدد المستشار أحمد بنداري على أن الانتخابات لن تخرج بالصورة السليمة التي يتطلع إليها الجميع إلا بتعاون كافة الأطراف، مؤكدًا أن المشاركة الواعية والالتزام بالقواعد هو الضمان الحقيقي لنجاح الاستحقاق الانتخابي.

وفي السياق ذاته، أعلن أن جولة الإعادة ستُجرى في 19 دائرة، على أن تبدأ عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، تمهيدًا لاستكمال العملية الانتخابية داخل البلاد وفق الجدول الزمني المعلن.