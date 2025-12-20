قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
سوريا.. عمليات إغارة على مواقع داعش ومقتل عناصرهم
روسيا تدين قصف أوكرانيا لزابوروجيا.. وتحذر من حصول اليابان على النووي
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20-12-2025

الخضروات
ولاء عبد الكريم

يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20-12-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 6.5 إلى 12.5 جنيهًا للكيلو

البطاطس 5 من 13 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 11.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9.5 جنيهات للكيلو

الكوسة من 12 إلى 28 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4.5 إلى 8.5 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 7 إلى 11 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 6.5 إلي 12.5 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 18 إلى 28 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

البامية من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 11 إلى 14 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 7 إلي 17 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 18 الي 26 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 15 إلى 27 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 13 إلى 19 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 28 جنيهًا للكيلو

