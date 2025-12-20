قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يشهد افتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح فعاليات الدورة ال٢٠ من معرض القاهرة الدولي للجلود والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية فى الفترة من ١٩ إلى ٢١ ديسمبر الجارى بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

كما حضر الافتتاح، م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، وجمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود،  والوزير مفوض عصام أحمد النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، واللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوادات، ود. محمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتنظيم المعارض.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم المعارض ، وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الشركات المصرية ، والجمعيات الأهلية ، والأسر المنتجة معبرًا عن اعتزازه بأن معظم المنتجات الموجودة بالمعرض مكونات وصناعة مصرية خالصة .

 وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لفتح قنوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة وتجارة الجلود للتعرف على احدث التطورات التى شهدتها هذه الصناعة الامر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية فى السوقين المحلى والعالمى.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة قامت بتنفيذ مجمع للجلود في مدينة الأمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صناعة الجلود،  وإيجاد فرص عمل،  ودعم الاكتفاء الذاتى والتقليل من الاستيراد بتدعيم المنتج المحلي،  وتشجيع التصدير.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من المصنعين المحليين والدوليين، وبحضور مشتريين ومستوردين من 14 دولة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العالمي بالصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية ، كما يضم المعرض نحو ١٥٠ شركة ومصنعًا تمثل أكثر من ٢٥٠ علامة تجارية .

ويستقبل المعرض مشتريين من دول الأردن، والعراق، وليبيا، والسعودية، والمغرب، وتونس، وفلسطين، واليمن، إلى جانب دول أخرى ، بما يعكس الثقة في المنتج المصري والفرص الواعدة التي يوفرها المعرض للتعاقدات المباشرة .

وتشهد هذه النسخة هذا العام مشاركة دولية من شركات أجنبية من الصين وتركيا وباكستان، إلى جانب الشركات المصرية، ما يخلق بيئة تنافسية تدعم نقل الخبرات وتوسيع الشراكات .

والمعرض لا يقتصر على عرض المنتجات فقط، بل يمثل منصة متكاملة للتواصل بين المصنعين والمستوردين، وعقد الصفقات، وبحث فرص التعاون طويل الأجل، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض القاهرة الدولي للجلود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

فعاليات البرنامج المتكامل للإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات بدمياط

رئيس جامعة بورسعيد يعقد سلسلة اجتماعات استراتيجية لمتابعة التصنيف الدولي والتحول الرقمي

رئيس جامعة بورسعيد: الاستثمار فى التصنيف الدولي والتحول الرقمي

بهنساوي : احلال وتجديد نوازل الصرف الصحي وغرف التفتيش وتأسيس المسطح الداخلي

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد مستجدات العمل في تطوير و رفع كفاءة منور "السنيين" بمساكن العبور

بالصور

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

فيديو

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد