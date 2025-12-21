محافظ الوادي الجديد يتفقد المجمع الاستهلاكي للسلع الغذائية والمُعمّرة بمجمع المصالح الحكومية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ صباح اليوم، المجمع الاستهلاكي للسلع الغذائية و المُعمّرة بمقر مبنى الجهات الحكومية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من التنفيذيين المعنيين.

وأوضح الزملوط أن المجمع يهدف إلى تخفيف العبء عن العاملين بالمجمع و توفير كافة السلع اللازمة بأسعار مخفضة و إتاحة الأجهزة المنزلية والكهربائية و المفروشات بالتقسيط، موجهًا بتخصيص جناح بالمبنى لعرض كافة المنتجات و توفير كافة احتياجات العاملين.