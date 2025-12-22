قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
مسؤول سابق بالناتو: المنافسة غير العادلة وتقليص الدعم وراء احتجاجات المزارعين الأوروبيين

عادل نصار

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف الناتو، إن المزارعين لديهم أسباب وجيهة للاحتجاج على اتفاقيات التجارة، من بينها المنافسة غير العادلة، واحتمالية اتفاق التجار مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، وتقليص الدعم للمزارعين، بالإضافة إلى التدابير الوقائية البيئية التي قد تزيد من تكاليف الإنتاج، موضحا أن ارتفاع التكاليف لا يقتصر على الزراعة فحسب، بل يتأثر أيضًا بالحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية.

وفي تعليق على إعلان المفوضية الأوروبية تأجيل توقيع اتفاقية التجارة مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية حتى يناير المقبل، أوضح ويليامز، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التأجيل ليس خطوة كبيرة بحد ذاته، بل قد يكون محاولة لتهدئة الأطراف المعنية أو لإجراء دراسة لمراجعة كيفية التعامل مع تداعيات الاتفاقية.

وأشار ويليامز إلى وجود تعارض أساسي داخل الاتحاد الأوروبي حول الاتفاقية، حيث تدعم ألمانيا الاتفاقية نظرًا لمصالحها في تصدير الآلات والسيارات والكيماويات إلى أمريكا الجنوبية، بينما تعارض دول مثل فرنسا وإيطاليا، التي تضم العديد من المزارعين، توقيع الاتفاقية، ما يعكس انقسام الاتحاد الأوروبي حول الموضوع.

