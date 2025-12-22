بالعمل التطوعي نبنى وطن أقوى مجتمعنا مسؤوليتنا.. ندوه بمجمع إعلام الوادي الجديد

عقد مجمع اعلام الوادى الجديد اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢ لقاء إعلامي موسع بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس شارك فيه جمهور متنوع من القيادات الطبيعية ورؤساء القرى واعضاء الجمعيات الاهلية وشباب ينتمون لمنظمات تطوعية ورائدات ريفيات والعاملين بالمؤسسات الحكومية.



افتتح اللقاء سلامة الحريتى رئيس الوحدة المحلية مؤكدا على اهمية الرسالة الاعلامية الهادفة فى تسليط الضوء على القضايا القومية وتوعية الرأى العام بالركائز الأساسية للتنمية

واستكمل جريس شنودة الاعلامى بمجمع الإعلام موضحا الدور الوطنى الرائد لهيئة الاستعلامات متمثلة فى مجمعات الاعلام فى التواصل المباشر مع المواطنين لشرح وتوضيح السياسة العامة للدولة والتأكيد على دور المواطن فى النهوض بالمجتمع من خلال المشاركة الفعالة والعمل الدؤوب استضافت الندوة السيد / ناصف انيسى القيادة الطبيعية ورائد العمل الاهلى بالوادى الجديد ورئيس مجلس إدارة مركز الدكتور حسن حلمي لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة حيث اوضح بالتفصيل العلاقة بين العمل التطوعى والتنمية المستدامة ذاكرا بعض المواقف الواقعية فى مجال العمل الخيرى وانعكاس ذلك على الفرد والمجتمع . وخلال حديثه اكد على دور المجتمع المدنى بكافة أنواعه واطيافه فى دعم ومساندة المؤسسات الحكومية والنهوض بالدولة . كما حفز الشباب على الانخراط فى الحياة التطوعية ذاكرا الفوائد التى تعود على المتطوع ومنها تحمل المسئولية وتعميق قيم الولاء والانتماء والشعور بالثقة بالنفس. واختتم حديثه مشددا على ضرورة تعميق روح العمل التطوعى داخل النشئ منذ الصغر من خلال الأسرة والمؤسسات المجتمعية

الجدير بالذكر بانه تم عرض بعض المشكلات المتعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة أثناء الندوة ووعد انيسى بدراستها وايجاد حلول لها فى اقرب وقت بالتنسيق مع الجهات المعنية



على هامش الندوة أقيم معرض خيرى يتضمن حرف يدوية ومنتجات بيئية كنموذج للعمل الأهلى، كما تم تنفيذ قافلة طبية بالتنسيق مع قطاع الصحة للكشف المبكر عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى وتم فحص عدد من المشاركين.



