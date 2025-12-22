أحمد موسى: النيابة العامة فضحت منظومة السباحة في مصر بعد وفاة الطفل يوسف

علق الإعلامي أحمد موسى على وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبدالملك موضحًا أن النيابة العامة كشفت وفضحت منظومة السباحة في مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن منظومة السباحة لا توجد بها خبرات ولا كفاءات، ولا إدارة ولا تنظيم.

وأضاف أن النيابة العامة رأت أنه لا يوجد ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وأن هناك قرارات كان من المفترض اتخاذها ولم تُتخذ، مشيرًا إلى أن النيابة كشفت عن فضائح داخل اتحاد السباحة، وأن المسابقات تُدار بشكل عشوائي.

وأوضح أن كل سباح يجب أن تكون له حارة محددة، لكن ما يحدث هو مجرد عشوائية، ومن المفترض أن يكون لكل حارة حكم، متسائلًا: كيف لطفل ألا يلاحظه أحد عندما لم يخرج من المياه؟ مؤكدًا أن ما حدث يعكس صفر اهتمام، صفر رعاية، وصفر إجراءات، والمشهد كاشف لكل شيء.