توك شو

طارق الشيخ: شعرت بالرسالة الإنسانية في أغنية "حباية وشريط" وقررت غناءها

محمود محسن

أكد الفنان طارق الشيخ أنه تعرض للهجوم والانتقاد قبل طرح أغنية “حباية وشريط”، مشيرا إلى أنه كان على وشك التراجع عنها بع تلك الإنتقادات،  ولكنه شعرت بالرسالة الإنسانية التي تحملها فقررت غناءها.

وقال طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن البداية الحقيقية للإقلاع عن أي عادة سيئة، خاصة الإدمان، تبدأ من الإرادة، مؤكدا أن توعية المدمن لا يجب أن تكون بوعود وهمية.

وتابع الفنان طارق الشيخ، أن العديد من المبدعين الذين رحلوا أو انتهت مسيرتهم بسبب المخدرات، خاصة في فترة التسعينيات، مؤكداً أن المخدرات لم تفرق بين مشهور أو عامل بسيط، فكل من سلك هذا الطريق كانت نهايته مأساوية.

